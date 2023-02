BPER, Montani: in anticipo sul piano industriale, positivi su 2023

(Teleborsa) - ". L'anno è stato molto denso, ma abbiamo concluso tutte le operazione previste del piano. L'unica slittata è stata la cessione degli UTP, che prevedevano entro fine anno. Ora prevediamo che laarriverà tra il primo e il secondo trimestre, e con la cessione arriveremo a un". Lo ha affermato l'amministratore delegato di BPER,, durante la call con la comunità finanziaria che ha seguito la pubblicazione dei risultati 2022 "Abbiamo avutonel 2022 e questo ci avvantaggerà per realizzazioni e costi quest'anno", ha spiegato.In definitiva, "siamo in anticipato sul piano sia per progetti e obiettivi, per alcuni progetti anche di un anno - ha aggiunto - Siamo quindi pronti per affrontare le sfide che ci aspettano con una posizione di assoluta forza. Siamo".