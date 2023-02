Flybe fa richiesta di licenza operativa temporanea

(Teleborsa) - Colpo di coda di, compagnia dichiarata fallita il 28 gennai o, i cui amministratori hanno fattoalla Civil Aviation Authority (CAA).Se venisse concessa, gli amministratori di Interpath potrebberodel vettore, solo completato il quale i voli potrebbero riprendere.Si tratterebbe di un, che l'Autorità per l'aviazione civile del Regno Unito finora non ha mai preso in considerazione. Fino all'eventuale decisione della CAA, la licenza di Flybe resta sospesa.