Zelensky, missione europea: oggi Londra poi Bruxelles

(Teleborsa) - Missione europea per il presidente ucraino,che è atterrato aa bordo di un aereo della Royal Air Force - dove visiterà le truppe che vengono addestrate nel paese ed incontrerà il Premiera Downing Street. Perè la prima visita nel Regno Unito da inizio invasione.Il presidente ucraino terrà quindi un discorso ai Comuni, mentreha reso noto che Zelensky incontrerà anchequindi proseguirà perdove domani, giovedì 9 febbraio,dove, in vista del Consiglio straordinario, sirivolgerà aie poi procederà a una serieL’arrivo oggi del presidente Volodymyr Zelensky nel Regno Unito, nel suo primo viaggio in Europa dall’inizio della guerra quasi un anno fa, rappresentadell’Ucraina contro l’invasione russa, oltre che della “infrangibile amicizia fra i nostri due Paesi”. Lo ha dichiarato il premier britannico Rishi Sunak, dicendosi "fiero" dell'annuncio dell'espansione dei "vitali" programmi di addestramento di militari di Kiev che il Regno "garantisce dal 2014" e della formalizzazione oggi stesso di nuove sanzioni britanniche contro Mosca e l'inner circle "di (Vladimir)lo accoglie promettendocome vicini a Vintanto sale (ancora) la tensione traGli Usa hanno dato il via a "una guerra ibrida totale contro la Russia che porta con sé il rischio reale di uno scontro militare diretto tra le due potenze nucleari". Così in un comunicato il ministero degli Esteri di Mosca che rimanda al mittente le accuse da parte degli Stati Uniti di non rispettare ill’unico trattato bilaterale sulla riduzione delle armi nucleari ancora in vigore.