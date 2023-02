Ascopiave, CdA approva nuovo piano: EBITDA di 133 milioni al 2026

Ascopiave

(Teleborsa) - Il consiglio di amministrazione di, gruppo quotato su Euronext STAR Milan e uno dei principali operatori nazionali nel settore della distribuzione del gas naturale, ha approvato il piano strategico 2022-2026. Previsto unal 2026 pari a 133 milioni di euro (+ 56 milioni di euro rispetto al preconsuntivo 2022), unal 2026 pari a 41 milioni di euro (+ 10 milioni di euro rispetto al preconsuntivo 2022) e2022-2026 per 873 milioni di euro.L'utility trevigiana haper i prossimi anni: nel primo, prevede che nel periodo di piano nessuna gara di ambito riesca a completare il proprio iter fino all'aggiudicazione e che, pertanto, il gruppo continui anel settore della distribuzione del gas, a parte una crescita legata all'acquisizione di asset attraverso operazioni di M&A; nel secondo si ipotizza, invece, che entro il 2026 il gruppod'ambito.Come ipotesi comune ai due scenari, è stata assunta una crescita per linee esterne nel settore della distribuzione, cone l'esecuzione del piano di investimenti nel comparto delle energie rinnovabili e in attività diversificate."Il piano che oggi presentiamo rafforza l'impegno del nostro gruppo verso gli obiettivi di crescita nei settori della distribuzione, delle energie rinnovabili e dei green gas - ha commentato l'- Ciò detto, pur considerando le momentanee difficoltà che sta vivendo il settore energy, a causa dell'elevata volatilità dei prezzi dell'energia e dell'aumento dei tassi di interesse - per di più accentuate dai provvedimenti contingenti adottati dalle autorità per far fronte alle situazioni di emergenza - siamo convinti che, che fa perno sui nuovi futuri utilizzi della rete di distribuzione (che dovrà essere in grado di accogliere una crescente disponibilità di gas verdi) e sull'accelerato sviluppo delle fonti rinnovabili"."Come dimostrato dal piano che presentiamo, la solidità finanziaria e patrimoniale consentiranno ad Ascopiave di proseguire nel suo percorso di crescita in un quadro di sostenibilità complessiva, economico finanziaria, sociale e ambientale, confermando una", ha aggiunto.In entrambi gli scenari il piano prevede la distribuzione di undi 13 centesimi per l'anno 2022, in crescita di 1 centesimo per azione negli anni successivi sino al 2026.