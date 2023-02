Banca Profilo, nel 2022 utile a 11 milioni. Ricavi +6%

Banca Profilo

(Teleborsa) -ha chiuso il 2022 conper 70,6 milioni di euro, in crescita del 6,2% rispetto all'esercizio precedente, mentre l'è sceso del 5% a 11,1 milioni. Al netto degli utili non ricorrenti generati nel 2021 dalla cessione della controllata svizzera Bpdg - si legge nella nota dei conti - il risultato risulta in crescita del 18,2%."Continua la positiva implementazione del piano industriale che ha portato nel 2022 a raggiungere gli obiettivi di periodo", spiega Banca Profilo.Ilpari a 18,4 milioni di euro aumenta del 9,6%. Latotale della clientela scende del 3,7% a 5,6 miliardi di euro "per effetto mercato e nonostante una raccolta netta Private positiva per 173 milioni di euro. CET 1 ratio al 22,7%, tra i più elevati del mercato, a conferma della solidità patrimoniale.