Ford ha ridotto all'1,15% la partecipazione in Rivian

(Teleborsa) -, storica casa automobilistica statunitense, hain, produttore statunitense di pick-up elettrici, secondo quanto emerge da un filing alla SEC. Ford deteneva una partecipazione dell'11,4% in Rivian alla fine del 2021, quando la società si è quotata in Borsa, salvo poi ridurla nel corso del 2022 La settimana scorsa Rivian ha annunciato di starenel tentativo di tagliare i costi. L'azienda sta concentrando le risorse sull'aumento della produzione di veicoli e sul raggiungimento della redditività, ha detto il CEO in una e-mail ai dipendenti.registra unae si attesta a 19,07 USD. Operativamente ci si attende un'estensione all'ingiù della curva con area di supporto vista a 18,69 e successiva a 18,32. Resistenza a 19,3.