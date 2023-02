illimity, utile 2022 supera 75 milioni. Trimestre record

illimity Bank

(Teleborsa) -chiude l'esercizio al 31 dicembre 2022, con un utile netto pari a 75,3 milioni di euro in crescita del 15% rispetto al 31 dicembre 2021.Ilsi è chiuso con un Risultato operativo pari a 37,8 milioni di euro in aumento del 37% ed un Utile netto pari a 24,7 milioni di euro, il, ha commentato: ". Non solo la banca ha registrato un altro anno di importante crescita, ma ha saputo, ancora una volta, combinarla con solida redditività, un profilo di rischio contenuto e una posizione patrimoniale e di liquidità molto robusta, con una fortissima attenzione agli obiettivi ESG.e ci siamo dati un obiettivo per l’annoin corso di”.