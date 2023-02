Lyft, guidance deludente dopo 4° trim 2022 con ricavi record

Lyft

Uber

(Teleborsa) -, concorrente dinel settore ride sharing, ha registratodi 1,2 miliardi di dollari nel, in crescita del 21% rispetto ai 969,9 milioni di dollari del quarto trimestre del 2021. Ladi 588,1 milioni si confronta con una perdita netta di 283,2 milioni nel quarto trimestre del 2021. L'è stato di 126,7 milioni di dollari, esclusi i 375 milioni accantonati per aumentare le riserve assicurative."Nel quarto trimestre abbiamo ottenuto ie abbiamo superato le previsioni sull'EBITDA rettificato escludendo le azioni che abbiamo intrapreso per rafforzare le nostre riserve assicurative", ha dichiarato Elaine Paul,di Lyft.Glisi aspettavano in media, secondo i dati Refinitiv, un EBITDA rettificato di 91 milioni di dollari e ricavi per 1,16 miliardi di dollari.Nell'i ricavi sono stati pari a 4,1 miliardi di dollari, in crescita del 28% anno su anno rispetto ai 3,2 miliardi di dollari dell'anno fiscale 2021. La perdita netta è stata di 1,6 miliardi di dollari, rispetto a una perdita netta di 1,1 miliardi di dollari nell'anno fiscale 2021.Per il, la società si aspetta un fatturato di circa 975 milioni di dollari (che è al di sotto delle stime degli analisti di 1,09 miliardi, secondo i dati Refinitiv) e un EBITDA rettificato tra 5 milioni e 15 milioni di dollari (l'obiettivo medio degli analisti era di 81,1 milioni di dollari).