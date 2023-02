BBVA chiude il 2022 con 160.000 nuovi clienti in Italia

BBVA

(Teleborsa) - Dopo aver raggiunto 160.000 clienti nel suo primo anno in Italia,si è posta un nuovo obiettivo per il 2023: acquisirne altri 160.000. La proposta finanziaria di BBVA è 100% digitale e gratuita e comprende un'ampia gamma di servizi e funzionalità per consentire ai propri clienti di prendere le migliori decisioni per tutelare il proprio equilibrio finanziario.. Abbiamo creato un'esperienza di daily banking utile e conveniente per i nostri clienti, facendo leva sulla nostra app spagnola e su un servizio clienti attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7, unitamente a una gamma di prodotti e servizi solida, semplice e innovativa. Questo ci ha permesso di guadagnare la fiducia degli italiani e di posizionare la nostra applicazione come una delle applicazioni bancarie preferite nei principali marketplace", ha dichiaratoBBVA è arrivata in Italia nell'ottobre 2021 con una gamma di prodotti che sono stati integrati progressivamente nel corso dell'ultimo anno. Alla fine del 2022, oltre 40.000 clienti in Italia avevano già potuto usufruire di alcuni prodotti come lo Stipendio in Anticipo, che permette di richiedere un anticipo dello stipendio fino a 1.500 euro; il Prestito Immediato, un prestito personale che può essere richiesto online in pochi click; il servizio di Pay&Plan, che permette di rateizzare pagamenti fino a 1.500 euro.