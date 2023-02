Citigroup in rialzo, rumors su cessione quota maggioranza Banamex

Citigroup

S&P 100

colosso bancario

Citigroup

(Teleborsa) - Su muove al rialzo il titoloche avanza dell'1,46% spinto da rumors.Secondo il Financial Times, il colosso bancario starebbe trattando con German Larrea, proprietario di Grupo México, la cessione della quota di maggioranza della banca messicana Banamex per 6-8 miliardi di dollari.La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella dell', ad evidenza del fatto che il movimento delsubisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.Le implicazioni di medio periodo diconfermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 51,27 USD con primo supporto visto a 50,17. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 49,49.