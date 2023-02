La PropTech italiana Casavo taglia il 30% della forza lavoro

Exor

(Teleborsa) -, startup italiana attiva nel settore immobiliare, ha annunciato l'intenzione di, affermando che si troverà ad affrontare una fase complessa per le difficoltà del mercato residenziale e dei capitali. Secondo le comunicazioni degli scorsi mesi, la piattaformahaFondata nel 2017 da- che ricopre anche la posizione di CEO - Casavo aveva annunciato un importante(round di finanziamento guidato dacon la partecipazione di Neva SGR del gruppo) e più di recente aveva registrato un investimento anche daIn un, Tinacci ha affermato che "le dinamiche del mercato residenziale influenzano le nostre prestazioni aziendali e i mercati dei capitali azionari per le società tech influenzano la nostra capacità di accedere a finanziamenti esterni".Secondo il CEO, i"dovrebbero attraversare una causa dell'aumento dei tassi di interesse e del più ampio contesto inflazionistico" e quindi Casavo non può "escludere la possibilità di volumi ridotti, cicli di vendita più lunghi e prezzi potenzialmente in calo".Inoltre, i, con valutazioni drasticamente diminuite e investitori estremamente cauti. Di conseguenza, "sarebbe irresponsabile fare affidamento su ulteriori finanziamenti esterni a breve termine - ha spiegato - Ciò implica la necessità di raggiungere l'autosostenibilità finanziaria il prima possibile e fortunatamente siamo in una posizione solida grazie al nostro recente round di serie D".Tra le iniziative messe in campo, oltre ai licenziamenti, c'è il ridimensionamento del progetto iBuying, la(con la sospensione di mercati selezionati che sono ancora non redditizi o su scala ridotta) e il passaggio da un framework "growth" a un focus sulla ""."Sebbene abbiamo sempre avuto una tempistica dichiara, l'ambiente di mercato ci costringe a intraprendere azioni più drastiche quando si tratta di gestione attiva dei costi", ha aggiunto.