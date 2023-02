Pensioni, INPS: a marzo pagamento rivalutazione con arretrati

(Teleborsa) - Buone notizie per chi ha un reddito da pensione superiore asulla base delle percentuali inserite in legge di bilancio. Lo precisa l'Inps con una circolare nella quale ricorda le percentuale e fa sapere che a marzo saranno corrisposti anche gli arretrati.Chi, invece, ha un reddito da pensioneQuanti hanno un reddito tra le quattro e le cinque volte il minimo lo vedranno rivalutato dell'85% del 7,3% ovvero del 6,205% mentre chi conta su un reddito da pensione tra le cinque e le sei volte il minimo (da 2.626,91 a 3.152,28 euro) riceverà solo il 53% dell'inflazione pari a una rivalutazione del 3,869%. Le percentuali di rivalutazione scendono all'aumentare dell'importo della pensione (insieme dei redditi pensionistici) fino ad arrivare ad appena il 32% di rivalutazione per chi ha assegni superioriPer la determinazione dell'importo complessivo da prendere a base della perequazione, spiega ancora l'Inps, vengono considerate le prestazioni memorizzate nel Casellario centrale delle pensioni, erogate da enti diversie per le quali è indicata l'assoggettabilità al regime della perequazione cumulata, e le prestazioni erogate dall'Inps, a esclusione delle prestazioni a carico delle assicurazioni facoltative (VOBIS, IOBIS, VMP, IMP), pensioni a carico del Fondo clero ed ex ENPAO (CL, VOST),