SECO lancia soluzione che integra CLEA con Google Cloud

SECO

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nel campo dell'innovazione tecnologica e dell'Internet of Things, ha comunicato il lancio di una soluzione che prevede. CLEA è una piattaforma software di IoT ed AI analytics, end-to-end e sviluppata internamente, che in tempo reale restituisce agli utilizzatori informazioni ad alto valore aggiunto sulla base dei dati generati dai dispositivi on-field.Grazie ai servizi di intelligenza artificiale di Google Cloud, che saranno nativamente integrati con CLEA, sarà possibile, tra cui ERP, CRM, MES e dispositivi collocati sul campo. Clea sarà disponibile sul Google Cloud Marketplace e le due aziende lavoreranno insieme per supportare i clienti nell'implementazione di Clea su Google Cloud, con un particolare focus su use case verticali in settori strategici."Siamo entusiasti di vedere riconosciuta la validità di CLEA da un player di assoluta rilevanza mondiale come Google Cloud - ha dichiaratodi SECO - Si tratta per noi di una grande conferma dell'efficacia degli sforzi che abbiamo dedicato in questi anni allo sviluppo della nostra piattaforma"."Siamo felici di poter mettere CLEA e la nostra esperienza nelle soluzioni IoT-AI a disposizione di un'ampia platea di utilizzatori a livello europeo: unendo la nostra proposition agli avanzati servizi di AI offerti da Google Cloud, abilitando le aziende ad evolvere il proprio modello di business tramite il valore dei dati di campo ed offrendo agli utenti finali soluzioni as-a-service ad alto valore aggiunto", ha aggiunto.Inoltre, è stato comunicato che il, tra i principali azionisti di SECO,di data analytics utilizzando i servizi offerti da CLEA e Google Cloud, dando così vita ad un modello di impresa completamente connessa e cloud-enabled nel mondo dell'Industrial IoT.