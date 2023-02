Tonica Wall Street. Attesa per dato inflazione

Dow Jones

(Teleborsa) - Partenza al rialzo per la borsa di Wall Street con gli investitori in attesa del dato sull'inflazione americana di gennaio, in calendario domani, martedì 14 febbraio. Gli addetti ai lavori scommettono sul rallentamento dei prezzi già registrato nei mesi scorsi e che questo possa suggerire alla Federal Reserve di non proseguire a lungo nell'attuale stretta monetaria.Tra gli indici statunitensi, ilmostra un guadagno frazionale dello 0,28%; sulla stessa linea, lieve aumento per l', che si porta a 4.101 punti. Guadagni frazionali per il(+0,45%); sulla stessa tendenza, in moderato rialzo l'(+0,36%).del Dow Jones,(+2,10%),(+2,07%),(+1,75%) e(+1,73%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -3,82%.Sotto pressione, che accusa un calo del 2,08%.Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,94%.Tra idel Nasdaq 100,(+9,93%),(+5,53%),(+3,10%) e(+3,03%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -5,70%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 5,28%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 5,03%.In perdita, che scende del 4,80%.Tra ledi maggior peso nei mercati nordamericani:14:30: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,4%; preced. -0,1%)14:30: Prezzi consumo, annuale (atteso 6,2%; preced. 6,5%)14:30: Empire State Index (atteso -17,75 punti; preced. -32,9 punti)14:30: Vendite dettaglio, mensile (atteso 1,6%; preced. -1,1%)14:30: Vendite dettaglio, annuale (preced. 6%).