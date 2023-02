d'Amico, upgrade di Equita a Buy con aumento target price

Equita

(Teleborsa) -ha migliorato alasu(DIS), società attiva nel trasporto marittimo e quotata su Euronext STAR Milan, alzando anche il target price a 0,55 euro per azione (+53%), con l'aspettativa che il mercato delle navi cisterna rimarrà forte almeno per i prossimi trimestri (potenzialmente anche nel 2024/25). A seguito dell'upgrade a Buy, l'azienda entra anche neldi Equita.L'upgrade è motivato da: la previsione che ipossano rimanere forti (e volatili) più a lungo come risultato di una domanda crescente di trasporti di prodotti raffinati e di un aumento limitato della nuova capacità di trasporto; il fatto che l'sui prodotti raffinati stia aggiungendo ulteriori pressioni al rialzo alle tariffe spot; unoche dovrebbe ridursi; stime per il FY23 ben al di sopra del consenso; unattraente.Ottima la performance di, che si attesta a 0,4515 euro, con. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna delcon resistenza vista a quota 0,4623 e successiva a 0,4903. Supporto a 0,4343.