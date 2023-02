Enertronica Santerno, illimity Bank eroga 6,25 milioni di euro

Enertronica Santerno

illimity Bank

(Teleborsa) -, informa chein data 13 Febbraio 2023, ha erogato la finanza urgente per un ammontare complessivo di Euro 6,25 milioni.La società ricorda che tale importo risulta parte della finanza prededucibile per complessivi Euro 10 milioni così articolati: finanza urgente a medio-lungo termine per cassa (Euro 6,25 milioni); linee di factoring (Euro 2 milioni); linea di credito di firma specifica (Euro 1,75 milioni) finalizzata alla liquidazione di Credito IVA.