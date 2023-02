ESG, Gruppo FS: migliora la valutazione di Moody's

(Teleborsa) -, business unit di Moody's Corporation, ha assegnato alun punteggio sulle performance di sostenibilità di 65 su 100, corrispondente alla fascia di valutazione "Advanced". Ferrovie dello Stato Italiane si posiziona così al quinto posto a livello europeo nel settore Transports and Logistics. Guardando ai risultati ottenuti nell'ultimo triennio, il Gruppo FS è passato dai 52/100 punti ottenuti nel 2020 ai 65/100 del 2022.La valutazione espressa da Moody's prende in considerazione le: ambientale, sociale e di governance. Tra gli aspetti esaminati vi sono: la strategia ambientale, la gestione delle risorse umane, il rispetto dei diritti umani e dei diritti del lavoro, il coinvolgimento delle comunità, la trasparenza e l'integrità nelle pratiche di business, la catena di fornitura responsabile e la governance d'impresa."Con un piano industriale che mette in campoe accelera sulla transizione ecologica, la sfida dei prossimi anni – sottolinea il Gruppo FS in una nota – sarà quella di rafforzare ancora di più il profilo di sostenibilità".