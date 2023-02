Ford Motor paga dazio con l'annuncio del taglio organico

Ford Motor

(Teleborsa) - Andamento debole per, che scambia in ribasso dello 0,65% dopo che il gruppo automobilistico ha annunciato un taglio del suo organico in Europa , all'interno della trasformazione del business verso l'auto elettrica.Il colosso di Dearborn ha infatti annunciato una riduzione del suo organico nel corso dei prossimi tre anni che prevede il taglio di 3.800 posti di lavoro nel Vecchio Continente, soprattutto nel personale addetto allo sviluppo.La tendenza ad una settimana diè più fiacca rispetto all'andamento dell'. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.Per il medio periodo, le implicazioni tecniche assunte darestano ancora lette in chiave positiva. Gli indicatori di breve periodo evidenziano una frenata della fase di spinta in contrasto con l'andamento dei prezzi per cui, a questo punto, non dovrebbero stupire dei decisi rallentamenti della fase rivalutativa in avvicinamento a 13,16 USD. Il supporto più immediato è stimato a 12,88. Le attese sono per una fase di assestamento tesa a smaltire gli eccessi di medio periodo e garantire un adeguato ricambio delle correnti operative con target a 12,76, da raggiungere in tempi ragionevolmente brevi.