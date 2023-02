OTB, fatturato 2022 sale a 1,74 miliardi (14%) grazie a comparto luxury

(Teleborsa) -, gruppo internazionale di moda e lusso fondato da Renzo Rosso, ha chiuso il 2022 con undi 1.743 milioni di euro, in incremento del 14% rispetto al 2021. Lesi sono attestate a 1.630 milioni di euro, in aumento del 12% rispetto al 2021, trainate dal comparto luxury (Jil Sander, Maison Margiela e Marni). Per quanto riguarda le aree geografiche, soprattutto grazie alla forte espansione retail, le migliori performance si sono registrate in Nord America e nell'area Asia-Pacific, dove il Giappone rimane il mercato di riferimento.L'è pari a 314 milioni di euro (+22% rispetto al 2021 e +65% rispetto al 2019), mentre ilsi attesta a quota 105 milioni di euro (in crescita di 44 milioni di euro rispetto al 2021 e di 103 milioni di euro rispetto al 2019)."Il 2022 è statoma nonostante la guerra in Ucraina, la difficile congiuntura economica mondiale e i continui lockdown in Cina, i brand del segmento luxury del gruppo continuano a crescere in maniera consistente", ha dichiarato il presidente Renzo Rosso.È proseguita anche nel 2022 la spinta degli investimenti sui canali diretti, con l'apertura di 73in mercati chiave per lo sviluppo internazionale e in particolare in Cina, Corea e Stati Uniti.