Wall Street sottotono. Inflazione rallenta meno del previsto. Dove andrà la Fed?

(Teleborsa) - Partenza negativa per la borsa di Wall Street, dopo che il dato sull'inflazione americana di gennaio ha evidenziato un rallentamento dei prezzi, tuttavia ad un ritmo inferiore alle attese degli analisti. La statistica alimenta quindi i timori di una Federal Reserve ancora aggressiva, alla luce anche del forte dato sul mercato del lavoro americano.Sulle prime rilevazioni, ilscambia con un calo dello 0,58%; sulla stessa linea, in lieve calo l', che continua la giornata sotto la parità a 4.115 punti. In lieve ribasso il(-0,59%); sulla stessa tendenza, in frazionale calo l'(-0,57%).In discesa a Wall Street tutti i comparti dell'S&P 500.In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+3,12%),(+2,70%),(+2,42%) e(+2,39%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -0,56%.Tra i(+9,85%),(+6,93%),(+4,92%) e(+3,95%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,67%.Tentenna, che cede l'1,14%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,71%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati USA:14:30: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,5%; preced. 0,1%)14:30: Prezzi consumo, annuale (atteso 6,2%; preced. 6,5%)14:30: Empire State Index (atteso -17,75 punti; preced. -32,9 punti)14:30: Vendite dettaglio, mensile (atteso 1,6%; preced. -1,1%)14:30: Vendite dettaglio, annuale (preced. 6%).