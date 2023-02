Auto, Urso: "Necessario confrontarci con Europa su tempi e modo"

(Teleborsa) -interviene anche il Ministro delle Imprese e del Made in Italy,, precisando ": i tempi e i modi che l'Europa ci impone non coincidono con la realtà europea e italiana".affinché con la clausola di revisione del 2026" - ha spiegato Urso in una intervista a Rairadio 1 -".Il Ministro ha messo l'accento sulle, ricordando che, nella filiera dell'automotive, lavorano 250mila persone, che equivale al 20% della produzione. ". Non abbiamo tempo per riconvertire il nostro sistema industriale perché siamo partiti tardi e perché sono stati fatti diversi errori nel passato".Urso ha ricordato chenon soltanto l'elettrico, ed ha parlato degli, che "lo scorso anno sono rimasti", perché "le macchine elettriche costano troppo" e. "Sono invece stati utilizzati gli incentivi per le macchine ibride a basse emissioni", ha agigunto.Parlando ancora degli incentivi, Urso ha spiegato che, ma su "auto prodotte fuori dall'Italia", quindi "c'è anche un problema di stabilimenti e di strategia nel settore automotive".