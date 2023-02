Creactives, dual listing per maggiore visibilità e liquidità. Accelerano investimenti

MIT SIM

(Teleborsa) -, società che sviluppa tecnologie di intelligenza artificiale nel campo della Supply Chain, ha fissato laper la quotazione su Euronext Growth Milan - Segmento Professionale (EGM PRO) tra 1,55 e 2,17 euro per azione, corrispondente a una(ante aumento di capitale) compresa tra 18 e 25 milioni di euro. Lo si legge in una nota che segue la comunicazione di pre-ammissione a Borsa Italiana A servizio dell'operazione di quotazione, il CdA in data 3 febbraio 2023 ha dato esecuzione alla delega adper un importo di massimi nominali 19.354,82 euro, oltre sovrapprezzo, con emissione di massime numero 967.741 azioni ordinarie, prive dell'indicazione del valore nominale.Creactives Group, che chiude i bilanci a giugno, ha registrato al 30.06.2022 undi 6 milioni di euro (+12,9% rispetto all'anno precedente) con undi 0,56 milioni di euro (+11,2% rispetto all'anno precedente, con EBITDA Margin pari a 9,3%). La società veronese è già quotata sulLa quotazione su EGM PRO consentirà "di godere di, di attrarre unae di averesulle azioni quotate - viene sottolineato - Grazie all'aumento di capitale la società raccoglierà risorse fresche che le consentiranno un rafforzamento patrimoniale, una dotazione di cassa per accelerare gli investimenti e il piano di crescita e un miglioramento dei principali indici di bilancio".Nel processo di quotazione, Creactives Groupquale Euronext Growth Advisor e Global Coordinator, da Fomarte quale advisor finanziario, da ADVANT Nctm quale advisor legale, da BDO come società di revisione e da KT&Partners quale provider di Equity Research.