Farmaè, Alantra alza target price: molto più di un rebranding

(Teleborsa) -ha alzato a(da 15 euro) il suosu, società quotata sul mercato Euronext Growth Milan e e attiva nell'e-retailing di prodotti per la salute e il benessere, mantenendo ilsul titolo a. La revisione della raccomandazione è arrivata dopo che la società ha comunicato i risultati preliminari del 2022, il cambio di denominazione della società in Talea e la nuova strategia.Gli analisti, per il momento, hanno scelto di non rivedere le stime. I, ma ilper la crescita del business nei prossimi anni. "Considerando la crescita prevista di prodotti e clienti nel segmento B2C (circa 20% CAGR al 2025), vediamo un potenziale rischio al rialzo rispetto alle nostre stime - si legge in una nota - Il management ha inoltre evidenziato un focus strategico sulla generazione di EBITDA".Alantra afferma che la società ha comunicato "", ricordando che l'evoluzione strategica prevede: il consolidamento del core business B2C; l'espansione dei servizi digitali B2B; il potenziamento delle operazioni logistiche; la potenziale espansione internazionale, anche attraverso M&A."Negli ultimi anni Farmaè ha raggiunto un'indiscussa leadership italiana nel proprio mercato di riferimento con un'offerta diversificata di prodotti e forti legami con i migliori fornitori. Il gruppo ha inoltre sviluppato un notevole know-how digitale e logistico - viene sottolineato - Basandoci su queste basi, crediamo checome partner digitale affidabile e accrescitivo sia per i marchi che per i consumatori".