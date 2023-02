GEL, fatturato 2022 in calo a 17,2 milioni di euro (-7,5%)

GEL

(Teleborsa) -, azienda quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore del trattamento delle acque in ambito domestico-residenziale e industriale, ha chiuso ilcon unpari a circa 17,2 milioni di euro, in calo del 7,5% rispetto al dato al 2021 (18,6 milioni di euro)."Nonostante il decremento delche ha registrato un fatturato di 2,2 milioni al 31 dicembre 2022, ilsi conferma solido con un fatturato di 15 milioni al 31 dicembre 2022", si legge in una nota.