Wall Street è poco mossa con investitori che valutano dati macro

(Teleborsa) -dopo che le sono aumentate più delle attese a gennaio. Il balzo del 3% suggerisce che una forte spesa per consumi consentirà ai prezzi di rimanere elevati, il che. I timori erano già aumentati nei giorni scorsi con i nuovi dati inflazionistici statunitensi per il mese di gennaio e l'ottima lettura dell'occupazione per lo stesso mese.Sempre sul fronte macroeconomico, è migliorato a a febbraio 2023di New York, mentre è risultata peggiore delle attese lanegli Stati Uniti nel mese di gennaio 2023 (bene invece la produzione manifatturiera). Inoltre, sono arrivati dati in linea con le attese dalle scorte e le vendite dell'industria a dicembre 2022, mentre sono aumentate molto più delle attese le scorte di greggio nell'ultima settimana.Sul fronte delle, strappa, che ha comunicato numeri del quarto trimestre migliori delle attese e ha previsto entrate per il trimestre in corso superiori alle stime di mercato sulla domanda di viaggi resiliente. Piatta, che ha messo a segno vendite trimestrali sopra le attese grazie all'. Crolla, che ha registrato una trimestrale sopra le attese e segnalato che continua ladei propri prodotti.Si muove in frazionale ribasso Wall Street, con ilche sta lasciando sul parterre lo 0,37%; sulla stessa linea, si muove al ribasso l', che perde lo 0,22%, scambiando a 4.127 punti. Senza direzione il(+0,06%); leggermente negativo l'(-0,32%).Tra i(+1,12%),(+0,71%) e(+0,64%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,50%. Scivola, con un netto svantaggio dell'1,41%. Piccola perdita per, che scambia con un -1,12%. Tentenna, che cede lo 0,87%.Al top tra i, si posizionano(+12,92%),(+6,74%),(+6,11%) e(+4,16%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -3,84%. In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 3,45%. Spicca la prestazione negativa di, che scende del 3,06%.scende del 2,43%.