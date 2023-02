Alfonsino sigla partnership strategica con Beintoo

Alfonsino

(Teleborsa) -, pmi innovativa afferente al settore food order&delivery e attiva nei centri italiani di piccole e medie dimensioni, ha concluso un accordo strategico con, operante nei settori del digital advertising e del data drivenmarketing, integrando la propria strategia Retail Media con l’obiettivo di potenziare ulteriormente il gettito pubblicitario della Alfonsino Media Platform, Business Unit lanciata l’11 ottobre del 2022 e destinata alla promozione di terze parti, quali aziende e brand, mediante la vendita di spazi in-app.L’implementazione delle tecnologie proprietarie di Beintoo - spiega una nota - contribuirà all’estensione del profilo operativo dellapiattaforma pubblicitaria, sia in termini di portata che di volumi. Nello specifico, una forma avanzata di programmatic advertising – basata su audience geo-comportamentali delineate in maniera deterministica dal Software Development Kit dell’adTech company – permetterà un approccio qualitativo all’acquisto third-party degli spazi in-app offerti dall’ecosistema digitale di Alfonsino, attivando per gli advertisers soluzioni capillari e specifiche, così da massimizzare l’efficacia dell’azione pubblicitaria.attraverso la partnership con Beintoo, che rappresenta per noi un” - ha commentato-. "Far leva sulla pubblicità programmatica ci permetterà di condurre una gestione sempre più qualitativa della nostra offerta di spazi in-app, aumentando auspicabilmente le possibilità di un turnover costante e durevole"."Siamo felici di aver aggiunto l’ambito data monetization ai progetti che gestiamo insieme a tutto il team di Alfonsino, chiudendo il cerchio sulla strategia Retail Media e mettendo a disposizione degli Advertiser un hub qualitativo per intercettare audience rilevanti - ha affermato-. Alfonsino è un partner dinamico, sempre volto alla sperimentazione e all’innovazione, due temi molto cari a Beintoo.".