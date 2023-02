Giorgetti: governo promuoverà iniziativa per la competitività del mercato dei capitali italiano

(Teleborsa) - "Dobbiamo essere in grado di far crescere accanto all', che è all'origine della nostra eccellente performance sull'export, anche maggioriin". Lo ha sottolineato il ministro dell'Economia,, intervenuto alla Cabina di Regia per l'Internazionalizzazione in corso alla Farnesina. "I dati sulla crescente attrattività diverso fondi che si spostano dopo Brexit – ha aggiunto Giorgetti – devono spingerci a cogliere ogni opportunità in questa direzione e il governo promuoverà per questo una iniziativa per ladel, ciò significa rafforzare la strumentazione a disposizione degli operatori migliorando il quadro normativo per attrarre nuovi investitori e allo stesso tempo favorire il consolidamento finanziario delle nostre imprese"."Nel quadro internazionale in tema didobbiamo operare per tutelare ladeglie rispettare gli obblighi assunti in sede internazionale, prima la Cop di Parigi e il patto per il clima di Glasgow", ha affermato Giorgetti, spiegando che "stiamo per questo finalizzando con Sace la politica sul cambiamento climatico al fine di garantire incentivi per operazioni green in ambitoal fine di accelerare i processi die una strategia dicon l'identificazione di una road map per la sospensione graduale del supporto ai settori deldelcon distinzioni delle diverse fasi della catena del valore e di differenziazione per paese".Ulteriore ambito su cui il MEF è impegnato è l'accompagnamento imprese per cogliere al meglio opportunità in progetti finanziati in economie emergenti e paesi in via di sviluppo."Per far fronte ai nuovi rischi non di mercato che devono fronteggiare in particolare imprese che operano in comparti strategici come l', e la, giocano un ruolo determinante le politiche di sostegno alle", ha poi sottolineato il ministro. "Dal 2021 data in cui è entrato a regime il sistema di co-assicurazione pubblica del credito all'esportazione da parte dello Stato e di Sace la disponibilità finanziaria a supporto delle nostre imprese è aumentata"."Al 30 settembre 2022 ilcomplessivo in co-assicurazioni di operazioni export e per l'internazionalizzazione deliberati – ha ricordato Giorgetti – ammonta a circa 84 miliardi e in base al piano annuale predisposto dain legge di bilancio la domanda di copertura potrà crescere di ulteriori 44 miliardi". "Anche gli strumenti di finanza agevolata per l'internazionalizzazione gestiti dabeneficiano di una dotazione significativa, pari a oltre 8 miliardi per finanziamenti agevolati o a fondo perduto, che si aggiungono all'ulteriore finanziamento previsto per il 2021 al PNRR", ha concluso.