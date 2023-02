BCE, Schnabel guida la carica dei falchI: necessario aumento di 50 punti

(Teleborsa) -e colombe continua a, in attesa di capire quale sarà la, oggi collegata ai dati macroeconomici ed al prevalere di pessimisti e pessimisti all'interno del Board dell'Istituto di Francoforte.nel percorso di aggiustamento die assi di interesse, è arrivata stamattina unache ha caldeggiato invece, preventivando per marzo un altro aumento di 50 punti base."Siamo ancoraUn ampio processo di disinflazione non è nemmeno iniziato nell'Area Euro", ha affermato la banchiera, membro del Comitato esecutivo della BCE, alla domanda se siamo vicini a riportare l'inflazione al 2% nel medio periodo. "Se guardiamo in particolare all'- ha aggiunto - notiamo che èdell'inflazione primaria".Ammettendo che i prezzi dell'energia sono scesi molto e che, ad un certo punto, influenzeranno l'inflazione, Schnabel ha puntualizzato "quel che èquando si parla di inflazione a medio termine è" e la crescita di questi "è notevolmente aumentata".La banchiera ha poi ricordato ", siamo stati in grado di. Stiamo vedendo aspettative di inflazione a lungo termine sostanzialmente ancorate al 2%"."Dato l'attuale livello dei tassi ufficiali e il livello e la persistenza dell'inflazione sottostante,praticamente in tutti gli scenari plausibili per riportare l'inflazione al 2%", ha ribadito Schnabel, aggiungendo che "non ci stanno incongruenze tra il nostro principio di essere legati ai dati e queste intenzioni, perché è molto improbabile che i dati in arrivo mettano in discussione questa intenzione".La banchieradei tassi, ricordando "siamo passati a un approccio riunione per riunione ed alla dipendenza dai dati a causa dell'elevata incertezza".A proposito delle comdizioni che potrebbero convincere la BCE a, Schnabel ha spiegato che sono quelle in cuie questo dovrebbe "manifestarsi nei mercati dei prestiti, nei mercati del lavoro e nelle varie componenti della domanda aggregata" contemporaneamente.