PLC, contratto da 2 milioni di euro con Opdenergy Italia

PLC

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Milan e attiva nel campo delle energie rinnovabili, harelativo alla costruzione chiavi in mano di unadi potenza pari a 25 MW, sito in Contrada La Francesca, provincia di Benevento. Opdenergy è un Independent Renewable Energy Producer con headquarter in Spagna e presenza in Europa, USA e Sud America. Il completamento delle attività è previsto entro l'anno in corso.Il contratto è stato sottoscritto con un altro partner specializzato per l'esecuzione delle necessarie opere civili, con il quale si costituirà un raggruppamento temporaneo di imprese dedicato alla realizzazione della sottostazione. Ilcomplessivo è di oltre 3 milioni di euro, di cui