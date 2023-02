Barclays lancia nuova European Banking Platform per clientela corporate in Italia

(Teleborsa) -ha annunciato il lancio della piattaforma strategica di Cash Management, FX e Debt per la sua clientela corporate in Italia, che consentirà l’accesso ad un'unica piattaforma bancaria. Tale piattaforma è già disponibile in Irlanda, Germania, Paesi Bassi, Lussemburgo, Belgio, Francia, Spagna e Portogallo. Lo sviluppo della piattaforma in Italia ha completato il roll-out dellaEuropean Corporate Banking Proposition.La nuova piattaforma fornisce un servizio affidabile e completo di cash management a livello pan-europeo., ha dichiarato: “. Questo investimento evidenzia l'impegno costante di Barclays nel supportare i clienti in Italia e in tutta Europa, sia ora che in futuro”.