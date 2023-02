Cina, banca centrale lascia tassi invariati come atteso

Barclays

(Teleborsa) - La, ovvero la banca centrale del paese, haper il sesto mese consecutivo a febbraio, centrando le attese degli analisti. In particolare, il tasso di prestito a un anno (LPR) è stato mantenuto al 3,65%, mentre il LPR a cinque anni è rimasto invariato al 4,30%."Ci aspettiamo che la PBOC rimanga, ma solo attraverso azioni legate alla liquidità, non tagli dei tassi", hanno scritto in una nota gli analisti di"A differenza degli Stati Uniti e dell'UE, la Cina, con un'inflazione ancora favorevole e un'attività in ripresa ma ancora debole che crea spazio affinché la PBOC rimanga accomodante nel primo semestre", hanno aggiunto.