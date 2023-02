Ericsson

(Teleborsa) -taglierà in Svezia 1.400 posti di lavoro.Il produttore svedese di apparecchiature per le telecomunicazioni ha annunciato l'intenzione di tagliare circa 1.400 posti di lavoro in Svezia, allo scopo di contenere i costi riducendo i consulenti e migliorando i processi.Il taglio di posti di lavoro, frutto di una trattativa con i sindacati, è su base volontaria.