Superbonus, spunta intervento di CDP: le ipotesi al vaglio

(Teleborsa) -. Lo ha detto il viceministro al MITarlando a margine del convegno 'Rigenerazione Urbana: oltre il passato la nuova Liguria', parlando del superbonus."È evidente che chi si occupa della finanza pubblica in un Paese la prima cosa che deve fare è riavocare a sé tutti i crediti per capire quanti sono da pagare - afferma - Dopodiché l'intenzione del governo è far fronte al pagamento nei confronti delle imprese, cosa che ad oggi era bloccata comunque,Continua a far discutere l'intervento del governo sui bonus edilizi che h. A inizio febbraio in audizione in commissione, il direttore generale delle Finanze del MEF, Giovanni Spalletta,il costo dei bonus,Stima che salirebbe a"È evidente che chi si occupa della finanza pubblica in un Paese la prima cosa che deve fare- ha dettoha proseguito Rixi dopo il confronto con un gruppo di imprenditori edili preoccupato dalle decisioni del governoperché i crediti del Superbonus erano fuori controllo da parte del pubblico, tra 70 e 160 miliardi di euro a seconda delle fonti, con unaha infine confermato.Per quanto riguarda ile non riescono a incassare. Un credito che potrebbe determinare il fallimento di queste imprese". È quanto ha detto il ministro dell'Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin, nel corsi dell'incontro 'Il mercato alla prova dei fatti: crisi energetica superata?' in corso a Illumia a Bologna. "Siamo pronti come governo a chiedere una valutazione", ha garantito.