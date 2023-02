Banche italiane, Deutsche Bank promuove Intesa e boccia Mediobanca

Deutsche Bank

(Teleborsa) - Lehanno riportato, con un utile netto aggregato di 4,37 miliardi di euro, superiore alle attese, e per il fatto che tutte hanno registrato un margine di interesse netto (NII) in crescita. Lo affermain un nuovo report sul tema, dove sottolinea però che la r, con solo(+4% relativo all'indice di settore),(+3% relativo) e(+3% relativo) che hanno sovraperformato dopo la pubblicazione dei dati trimestrali.Secondo gli analisti, gli investitori stanno iniziando asul NII nel 4° trimestre e rispetto alla sua sostenibilità in futuro, con coloro che non sono pronti a migliorare l'orientamento EPS che non vengono premiati con gli aggiornamenti dei multipli dal mercato."Riteniamo che il core business dipossa continuare a generare sorprese sugli utili positivi con trend NII migliori del previsto nel 2023 - si legge nella ricerca - Losu tutta la linea, con l'unica sfida a medio termine che rimane la previsione dell'impatto negativo sul contributo AM di un possibile divieto di commissioni di incentivazione (inducements).Dopo la stagione degli utili del 4° trimestre, Deutsche Bank "" per, che ora è emersa come la terza banca più redditizia nell'area euro.invece, in quanto a loro avviso: inei prossimi due anni, sia guardando al NII o commissioni; ilrispetto alla media delle banche italiane, sia su numeri consolidati sia guardando al business bancario, cioè escluso il contributo di; la partecipazione del 20% dinella banca potrebbe fungere da overhang sul titolo in futuro, in quanto non facilita le opzioni di fusione e acquisizione.Gli analisti hanno ancheper Banco BPM a 5,4 euro da 4,2 (il giudizio è Buy), pera 3 euro da 2,6 (Hold), pera 5,4 euro da 4,5 (Hold) e Intesa Sanpaolo a 3,2 euro da 2,9 (Buy). Su Credem hanno Buy e 9,3 euro, su Mediobanca Sell e 9,8 euro, su MPS Hold e 3 euro, su UniCredit Buy e 20,2 euro.