BFF acquista azioni proprie

(Teleborsa) -ha comunicato di aver, nel periodo compreso fra il 13 e il 17 febbraio 2023, complessive, corrispondenti allo 0,1573% delle 185.604.558 azioni componenti il capitale sociale, al prezzo medio unitario di 9,5735, per un, commissioni escluse, pari a, nell’ambito del programma di acquisto di azioni proprie, il cui avvio è stato deliberato dal Consiglio di Amministrazione in data 9 febbraio 2023 e in esecuzione della delibera dall’Assemblea ordinaria degli Azionisti del 31 marzo 2022.A seguito dei suddetti acquisti, e considerando le azioni proprie già in portafoglio, al 20 febbraio, la Banca detiene 818.933 azioni proprie, pari allo 0,4412% delle azioni componenti il capitale sociale.Nel frattempo, a Milano,presenta un andamento invariato rispetto alla vigilia, e si attesta a 9,57 euro.