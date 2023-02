ELES, ricavi 2022 salgono a 26,1 milioni di euro (+37%)

ELES

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e fornitore di soluzioni per il test dei dispositivi a semiconduttore, ha chiuso ilcon(a parità di consolidamento) pari a 21,9 milioni di euro, in crescita del 15% rispetto al 31 dicembre 2021. I Ricavi delle Vendite ConsolidatiEles, che tengono conto della recente acquisizione di CBL Electronics e della sua partecipata (da ottobre 2022) e della società Campera Electronic System (da gennaio 2022), sono pari a 26,1 milioni di euro, in crescita del 37% rispetto all'esercizio precedente.La quota dei, si attesta a 15,1 milioni (+14,8% rispetto al 2021) ed è pari al 58% dei Ricavi delle Vendite Consolidati. L'è pari al 61% dei Ricavi delle Vendite Consolidati, sebbene il consolidamento della nuova società acquisita abbia rafforzato il peso del mercato nazionale."Siamo soddisfatti - ha commentato l'- della forte crescita registrata in termini di ricavi nel mercato SEMI, in controtendenza rispetto ad uno scenario ancora caratterizzato dalla contingenza delloe dell'espansione significativa nel mercato A&D derivante dall'integrazione di CBL e CAMPERA, dalla quale ci aspettiamo ulteriori e significative sinergie di management e di business, visto il potenziale di sviluppo dei settori di riferimento: SEMI ed A&D"."In ultimo, siamo soddisfatti della- sia in ambito SEMI che A&D - che negli ultimi mesi hanno preferito la strumentazione ELES per qualificare internamente i propri dispositivi", ha aggiunto.Sono state comunicate le, per intraprendere una nuova esperienza professionale. Scappito manterrà i propri incarichi fino al 30 marzo 2023. L'AD assumerà quindi le funzioni da Chief Financial Officer.