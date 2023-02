Il calendario societario 2023 di Esprinet

Distributore all'ingrosso di informatica ed elettronica di consumo in Italia, Spagna e Portogallo

(Teleborsa) - Il, quale riferimento per l’attività degli operatori del mercato finanziario, ha comunicato il calendario degli eventi societari dell'intero anno, confermando la diffusione dell’informativa finanziaria trimestrale, semestrale e annuale.Appuntamento: Partecipazione all’evento IT Day 2023, organizzato da Intesa SanpaoloCDA: Approvazione del Progetto di bilancio e bilancio consolidato al 31/12/2022Appuntamento: Partecipazione alla Pan-European Small/Mid Cap CEO Conference, organizzata da JP MorganAppuntamento: Partecipazione alla Euronext STAR Conference 2023, organizzata da Borsa ItalianaAppuntamento: Partecipazione all’evento Mid & Small in London, organizzato da Virgilio IRAssemblea: Approvazione del Bilancio di Esercizio 2022 e presentazione del Bilancio Consolidato 2022CDA: Approvazione delle Informazioni Finanziarie Periodiche Aggiuntive al 31/03/2023Appuntamento: Partecipazione alla TP ICAP Midcap Conference, organizzata da TP ICAP MidcapAppuntamento: Partecipazione all’evento Mid & Small Virtual Italy, organizzato da Virgilio IRCDA: Approvazione della Relazione Finanziaria Semestrale al 30/06/2023Appuntamento: Partecipazione all’evento IT Value-Added-Reseller (VAR) Day, organizzato da Kepler CheuvreuxCDA: Approvazione delle Informazioni Finanziarie Periodiche Aggiuntive al 30/09/2023Appuntamento: Partecipazione all’evento Mid & Small in Milan, organizzato da Virgilio IR