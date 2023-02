Prismi

(Teleborsa) -, una delle società leader operante nel settore web e digital marketing, rende noto che in data odierna è stata emessa la quarta tranche di obbligazioni PRISMI 7% 2022-2025 (ISIN IT0005525487) per un controvalore di Euro 100.000,00.Alla data odierna risultano pertanto in circolazione complessivamente n. 110 obbligazioni PRISMI 7% 2022 -2025 per nominali Euro 1.100.000,00.