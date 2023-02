Procura di Milano indaga su Meta: presunta evasione da 870 milioni di euro

Meta

(Teleborsa) - La Procura di Milano sta indagando su– la società che controlla i servizi di rete sociale– per omesso versamento dell’Iva per circa. Secondo quanto riportato da Reuters, l'indagine sulla società sarebbe stata avviata su richiesta della(EPPO), che ha chiesto alla Guardia di Finanza e all'Agenzia delle Entrate di verificare se vi sia la fattispecie per l'assoggettamento adelledegli utenti. Secondo gli inquirenti, infatti, l'iscrizione gratuita alle piattaforme Meta avviene in cambio dell'degli utenti e debba essere classificata come uno, quindi soggetto a IVA sulle vendite.Secondo le fonti citate dall'agenzia di stampa, lae l'italiane avrebbero calcolato che Meta avrebbe dovuto pagare circa 220 milioni di euro di Iva in Italia nel 2021 che salgono a 870 milioni di euro se si prendono in considerazione anche gli anni precedenti fino al 2015. La notizia di una verifica amministrativa fiscale su Meta è stata pubblicata per prima da Il Fatto Quotidiano.Come spiega Reuters, l'azienda può decidere di accettare l'e versare l'importo richiesto, oppure di contestarlo e aprire un. Se si giunge ad un accordo per il pagamento, solitamente l'indagine viene chiusa. L'agenzia di stampa ha sottolineato che qualora si riuscisse a creare un collegamento tra il libero accesso alla piattaforma e il trasferimento dei dati come operazione imponibile la vicenda potrebbe avere ripercussioni per altre multinazionali e altri paesi in Europa.Lanon è nuova a indagini nei confronti delle big tech. Negli ultimi anni ha già aperto diversi fascicoli contro multinazionali tecnologiche come Google e Apple.