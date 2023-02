Risparmio gestito, patrimonio sale a 2.211 miliardi a fine 2022

(Teleborsa) -chiude il 2022 con circa, equamente ripartito fra gestioni collettive (1.160 miliardi) e gestioni di portafoglio (1.051 miliardi) e più in dettaglio fra Fondi aperti (1.075 miliardi) e gestioni istituzionali (907 miliardi) quali fondi pensione (102 miliardi) e compagnie di assicurazione (663 miliardi). L'industria ha messo a segno, di cui la metàE' quanto emerge dallarelativa al quarto trimestre, presentata da, direttore dell'Ufficio Studi di, nell'ambito del talk The Big Picture.Guardando alla categoria dei, il patrimonio è aumentato da 1.067 miliardi di euro aa seguito di deflussi per 1,5 miliardi più che compensati da un effetto mercato positivo (oltre 10 miliardi di euro)."Allargando lo sguardo all'intero 2022 - spiega Rota - si può vedere una, poiché i pensanti cali di mercato registrati soprattutto nella prima parte dell'anno, con punte del -7% ne secondo trimestre, sono stati compensati da una relativa stabilità della raccolta netta, seppur virata in negativo nella seconda parte dell'anno. E grazie all'ottimo dato di raccolta del primo trimestre, la raccolta dell'anno di ferma a +8,5 miliardi di euro"."Un risultato che appare modesto se confrontato con i numeri complessivi del mercato, ma che appare significativo se confrontato con i dati di raccolta dei precedenti periodi di crisi come il 2007-2008 quando la raccolta divenne negativa per quasi 200 miliardi di euro o il 211, durante la crisi del debito, quando la raccolta scede di oltre 30 miliardi di euro", sottolinea Rota.Guardando alladei fondi, ihanno catalizzato la raccolta (+600 milioni), mentre il nutrito drappello dei fondi esteri ha chiuso la raccolta con -2,5 miliardi.Guardando aidi distribuzione,finanziari hannonell'arco dell'anno, che se nel quarto trimestre i consulenti hanno fatto meglio anche delle banche.La mappa mostra anche che idi diritto italiano hanno raccolto +559 mln euro tra ottobre e dicembre, mentre da quelli di diritto estero sono fuoriusciti circa 2 miliardi euro. Tuttavia, nell’intero anno i primi sono rimasti sostanzialmente invariati (-7 mln), mentre iprodotti esteri hanno messo a segno +8,5 miliardi euro di nuove sottoscrizioni.Per quanto riguarda i, la raccolta netta è stata pari a +1,7 miliardi euro nel 4° trimestre e +6,4 miliardi euro nell’intero anno. I fondimostrano un patrimonio promosso complessivo di 18,89 miliardi euro, di cui 17,44 miliardi di PIR ordinari e 1,44 miliardi di PIR alternativi, con una raccolta netta complessiva in negativo per 377 mln nel trimestre.Sul fronte dellegli ultimi tre mesi del 2022 hanno visto una raccolta netta positiva per 7,1 miliardi euro, trainata dalle gestioni retail (+1,3 miliardi), dalle gestioni di patrimoni previdenziali (+2,3 miliardi) e dalle altre gestioni (+3,9 miliardi). Complessivamente le gestioni di portafoglio chiudono l’anno a -95 milioni euro, frutto del saldo tra i +6,6 miliardi delle GP retail e i -6,7 miliardi delle gestioni istituzionali.