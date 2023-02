FEI lancia SDUF Green Tech: una nuova soluzione per il clima e l'ambiente

(Teleborsa) - Presso la sede di Cassa Forense, ilha lanciato oggi un nuovo prodotto finanziario destinato a supportare le nuove tecnologie innovative volte a contrastare il cambiamento climatico. Il nuovo Fondo dei Fondi, denominato, introduce un nuovo strumento per gli investitori istituzionali e contribuire con vigore al settore del green-tech.intende fornire accesso diretto agli investitori istituzionali all'ecosistema del VC e Private Equity. Si prevede una sostanziale crescita della composizione del portafoglio includendo oltre dieci fondi, e più di 150 aziende coinvolte. SDUF Green Tech ha una pipeline attesa superiore al miliardo di euro e un focus su investimenti climatici e ambientali."L'esperienza e la tenacia del FEI sono riuscite a trasformare le sfide del cambiamento climatico ed ambientale in una incredibile opportunità di investimento attraverso SDUF Green Tech – ha dichiarato–. Tramite un importante supporto finanziario per ambiziose soluzioni tecnologiche, dimostriamo ancora una volta quanto l'Europa sia al centro dello sforzo globale per invertire la rotta e rendere il nostro futuro più verde e sostenibile"."Cassa Forense, nell'ottica di sviluppo per un futuro sostenibile, vuole fare la sua parte partecipando come investitore di riferimento a questo importante progetto – spiega–. Già in passato Cassa ha intrapreso iniziative volte a diffondere la cultura della sostenibilità fra i suoi iscritti, i 240 mila avvocati italiani, scegliendo di darsi l'obiettivo di perseguire, fra i 17 Obiettivi dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite, il Goal 7 sull'Energia pulita e accessibile e il Goal 13 sulla Lotta al cambiamento climatico. Il nuovo investimento proposto dal FEI consente di rafforzare l'impegno su questi temi e di coniugare il ritorno finanziario con gli obiettivi ESG".SDUF Green Tech fa fronte allaconvogliando il Venture Capital e la Private Equity nella sfera climatica ed ambientale.ha colto e compreso quest'opportunità, divenendo anchor investor dell'intera iniziativa attraverso un, a supporto delle innovazioni tecnologiche che contribuiranno ad una drastica riduzione delle emissioni di carbonio in Italia ed in Europa.Il nuovo Fondo di Fondi è volto a indirizzare gli investimenti verso progetti tematici in linea con gli, come le energie rinnovabili, le biotecnologie marittime, l'agricoltura rigenerativa, soluzioni tecnologiche a prevenzione dell'inquinamento e l'economia circolare volta a trasformare i rifiuti in risorsa energetica.Il prodotto finanziario è supportato dalla consulenza del FEI.XXX