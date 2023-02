Banca Etica, utile gruppo sale a 17,2 milioni di euro nel 2022

(Teleborsa) - Ilha chiuso ilcon un, derivante dai risultati positivi delle singole società: Banca Etica 11,6 milioni di euro; Etica SGR 9,6 milioni di euro; Cresud 48 mila euro. Anche l'area Spagna (dove Banca Etica ha uffici a Bilbao, Barcellona e Madrid e Siviglia) ha chiuso per la prima volta il bilancio annuale con un risultato positivo (+0,6 milioni di euro). Nel 2021 l'utile netto consolidato era stato di 16,7 milioni di euro.Glihanno raggiunto i 1.258 milioni di euro a dicembre 2022, con un +7,2% rispetto al 2021. Ladi risparmio dalla clientela ha raggiunto i 2.493 milioni di euro a dicembre 2022, registrando un +9,3% rispetto al 2021. Lain fondi comuni d'investimento di Etica SGR è risultata pari a 872 milioni di euro a dicembre 2022, con una flessione rispetto all'anno precedente in linea con il sistema bancario italiano.Gli indici di solidità patrimonialesi attestano rispettivamente al 15,6% e 19,1% sostanzialmente allineati ai dati del 31 dicembre 2021. Ilpassa dal 68,2% al 67,7% in un anno in cui sono stati contabilizzati importanti oneri non ricorrenti per il miglioramento dell'infrastruttura informatica."La crescita costante negli anni del nostro capitale sociale e della nostra clientela dimostra quante persone e organizzazioni desiderano scegliere la finanza etica - ha commentatodi Banca Etica - unarinunciando ai profitti derivanti dal commercio di armi o dalle fonti fossili e che sostiene chi investe in progetti di sviluppo che salvaguardano l'ambiente e i diritti delle persone".