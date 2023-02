Officina Stellare, contratto di fornitura con Argotec per 3,3 milioni di euro

Officina Stellare

(Teleborsa) -, società vicentina quotata su Euronext Growth Milan e specializzata in strumentazioni ottiche per aerospazio e astronomia, haper la fornitura del primo lotto di una serie di telescopi spaziali destinati alla missione multispettrale ad Alta Risoluzione per l'Osservazione della Terra, che comporrà laIl progetto "IRIDE", uno tra i più importanti programmi spaziali satellitari europei di, è realizzato su iniziativa del Governo italiano grazie alle. La costellazione sarà completata entro il 2026, sotto la gestione dell'Agenzia Spaziale Europea (ESA) e con il supporto dell’Agenzia Spaziale Italiana (ASI).Il contratto ha una durata di 30 mesi e un. Prevede lo studio di progettazione e la realizzazione dei payload ad alta risoluzione (HR) per "IRIDE"."Si tratta di un progetto unico, innovativo e ad alto valore tecnologico di cui andiamo orgogliosi, e che assicura a Officina Stellare un- afferma, vice presidente Sviluppo Business e Co-Fondatore di Officina Stellare - Per la sua realizzazione, lavoreremo in stretta sinergia con Argotec, con l'importante contributo di TSD Space per il sottosistema di imaging di volo, un un'ulteriore occasione per accrescere il nostro know how, e contribuire al rafforzamento dell'industria del comparto".