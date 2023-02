Seagen vola a Wall Street su voci deal con Pfizer

Seagen

(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva perche tratta in rialzo dell'11,68%.A fare da assist al titolo sono le indiscrezioni stampa, rilanciate dal Wall Street Journal, secondo cuistarebbe lavorando al, della biotech specializzata in sviluppo e commercializzazione di terapie a base di anticorpi monoclonali, per il trattamento del cancro.Comparando l'andamento del titolo con il, su base settimanale, si nota chemantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +10,88%, rispetto a -2,42% dell').Tecnicamente,è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 182,3 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 178,3. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 186,4.