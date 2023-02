UE, Dombrovskis: evitata recessione, inflazione si raffredda

(Teleborsa) -e alla Commissione europeaLo ha affermato il vicepresidente della Commissione europeaintervenendo al Parlamento europeo. "Siamo riusciti a evitare unaha cominciato a raffreddarsi, dopo i picchi toccati lo scorso autunno"."I prezzi di gas e petrolio sono più bassi, anche grazie all'abbondanza delle nostre riserve e a temperature invernali relativamente miti, che implicano meno consumi. Abbiamo anche visto che ilmposto sul petrolio russo sta lavorando efficacemente", ha proseguito. "Tuttavia non siamo fuori pericolo - ha avvertito Dombrovskis - e continuiamo a fronteggiare sfide multe e grande incertezza a causa della guerra. Le nostre imprese fronteggiano sfide sulla competitività"."I paesi membri hanno assicurato sostegni" contro il caro energia. Perché i continui aumenti delle spese pubbliche alimenterebbero l'inflazione - ha sostenuto - e spingerebbero la Bce alzare ulteriormente i tassi. Ed è importante che le politiche di bilancio e monetaria non lavorino in direzioni opposte". "Quindi le politiche di bilancio devono diventare più prudenti e ripristinare i margini, questo ci metterà in una buona posizione per affrontare le sfide future". Intanto, ha concluso, "dobbiamo andare avanti nel disegnare le regole di bilancio per gli anni avvenire" con la revisione del patto di stabilità e di crescita.Con la revisione delle regole del Patto di stabilità e di crescita, la Commissione europea punta a che tutti i paesi dell'area euro raggiunganoutilizzando una combinazione di piani di aggiustamento tagliati sui singoli Stati assieme a riforme e investimenti, ha infine concluso.