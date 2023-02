Banca Generali acquista 9,8% della boutique ESG Mainstreet Partners

Banca Generali

Allfunds

(Teleborsa) -ha, specializzata nel rating e advisory ESG. Mainstreet Partners è partner di Banca Generali dal 2019, con cui ha sviluppato la prima piattaforma in Italia che consente ai clienti di selezionare le soluzioni ESG in base al loro contributo agli obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs) dell'ONU.L'ingresso nel capitale avviene a seguito del perfezionamento dell'acquisizione della maggioranza (65%) nella stessa Mainstreet Partners da parte della piattaforma WealthTech. Il management team, guidato dal CEO Rodolfo Fracassi, resterà azionista della società con una quota del 25%."Siamo statiper i portafogli e alle competenze dei servizi offerti da Mainstreet Partners da affiancare al nostro modello di consulenza - ha commentato l'- L'analisi degli investimenti sostenibili ha fatto progressi enormi rispetto ai primi passi mossi insieme quattro anni fa quando presentammo il nostro innovativo progetto di piattaforma profilata sulla base delle preferenze dei clienti agli obiettivi di sviluppo sostenibili (SDGs) dell'ONU"."Siamo felici di aver visto crescere una storia di scale up come Mainstreet fino a diventare un punto di riferimento nel settore con davanti a sé il sipario internazionale offerto da Allfunds - ha aggiunto - Con l'ingresso nel capitalee ci assicuriamo un posto privilegiato per coglierne le tendenze principali garantendo così ai nostri stakeholders sempre le migliori soluzioni e best practices sul mercato. Dal punto di vista industriale l'operazione accelera il cammino del piano nel pillar della sostenibilità che è parte integrata del nostro percorso di crescita sostenibile".