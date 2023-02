Banco Santander aumenta dividendi in nuovo piano, RoTE al 15-17%

Banco Santander

(Teleborsa) -ha deciso di(la percentuale di profitto distribuita agli azionisti) da circa il 40% a circa il 50% nel periodo 2023-2025 attraverso sia dividendi in contanti che riacquisti di azioni proprie. Inoltre, punta a raggiungere undel 15-17% nel 2023-2025 e undi circa il 42% entro il 2025, mantenendo al contempo un CET1 fully-loaded superiore al 12%. Lo ha comunicato il management in occasione dell'Investor Day a Londra, in cui è stato svelato il piano di crescita della banca spagnola per i prossimi tre anni (2023-2025).Entro il 2025, la banca punta ad aggiungere 40 milioni di, portando il, aumentando al contempo i clienti attivi di 26 milioni a circa 125 milioni. Ciò contribuirà a far crescere idi circa il 7-8% all'anno in media in euro costanti nel 2023-2025."Abbiamofissati durante l'Investor Day 2019, aggiungendo milioni di clienti, migliorando significativamente la redditività e costruendo allo stesso tempo un solido bilancio - ha commentatodel gruppo - I nostri risultati mostrano il valore della nostra combinazione unica di scala globale e in-market, diversificazione e attenzione al cliente".Santander ha anche comunicato di aver ricevutoregolamentare per unper un totale di 921 milioni di euro.Inoltre, il consiglio di amministrazione di Santander ha presentato undi 5,95 centesimi di euro per azione per l'approvazione alla prossima assemblea generale degli azionisti. Di conseguenza, il dividendo cash totale per azione per il 2022 sarà di 11,78 centesimi di euro, in aumento del 18% rispetto all'anno precedente.