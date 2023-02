KME Group, OPAS su 31% capitale con cash e azioni Culti Milano

KME Group

Culti Milano

(Teleborsa) -, holding di partecipazioni diversificate quotata su Euronex Milan, ha annunciato la promozione diparziale su massime 100.000.000 azioni ordinarie, pari al 31% del capitale sociale ad un prezzo unitario di 0,90 euro.La società riconoscerà a ciascun aderente all'offerta uncomposto da: 0,50 euro per ciascuna azione ordinaria KME, per un controvalore complessivo pari a 50 milioni di euro; 0,0174 azioni Culti Milano per ogni azione ordinaria KME, per un ammontare complessivo massimo pari a 1.740.000 azioniKME Group ha anche segnalato che ha(società quotata su Euronext Growth Milan e specializzata nella produzione e distribuzione di fragranze e cosmesi), complessivamente rappresentata da 2.388.750 azioni, pari al 77,17% del capitale sociale.Se prima della conclusione del periodo di adesione all'OPAS, KME Group dovesse sottoscrivere un contratto preliminare di compravendita di azioni vincolante (hare purchase agreement), ovvero perfezionare la cessione delle azioni Culti Milano, ilincrementando il corrispettivo in denaro.Le operazioni si inseriscono nell'ambito del più ampio percorso intrapreso da KME Group con l'adozione della strategia deliberata dal Consiglio di Amministrazione del 22 aprile 2022. Il CdA ha infatti deliberato di, in funzione delle attese di crescita del settore dei laminati in rame e del rafforzamento della complessiva posizione competitiva conseguente alle operazioni di natura straordinaria condotte negli ultimi anni e di, tra cui Culti Milano e Ducati Energia.