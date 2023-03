Acea, presentata manifestazione di interesse per termovalorizzazione di Roma

Acea

(Teleborsa) -, multi-utility quotata su Euronext Milan, haper l'affidamento della concessione del polo impiantistico relativo alla progettazione, autorizzazione all'esercizio, costruzione e gestione di un. In particolare, la controllata Acea Ambiente è capofila di un raggruppamento temporaneo di imprese nazionali e internazionali, quali Hitachi Zosen Inova, Vianini Lavori e Suez."Siamo entusiasti di aver presentato il nostro progetto in risposta all'Avviso pubblico per il termovalorizzatore di Roma - ha dichiarato l'- Acea conferma così il, in particolare in un settore importante come la valorizzazione dei rifiuti. Acea da sempre è al servizio della Capitale, città in cui è nata e in cui gestisce già servizi primari, come il servizio idrico e la distribuzione di energia elettrica".Il Comune di Roma ha fatto sapere che entro la settimana, al termine della verifica amministrativa della documentazione presentata, verrà costituita ladel progetto, della quale faranno parte autorevoli esperti. Il lavoro della Commissione durerà 60 giorni al termine dei quali sarà espresso un parere che sarà alla base dell'indizione della gara per la realizzazione e l'affidamento del termovalorizzatore.La pubblicazione del bando di gara è prevista entro il primo agosto, l'entro luglio del 2024 e l'entro l'estate del 2026."È un'altra tappa importante per la realizzazione di un impianto decisivo per la chiusura del ciclo dei rifiuti e la soluzione definitiva di un", ha commentato ildi Roma,"Siamo soddisfatti perchéche ci siamo prefissi - ha aggiunto - Insieme agli altri impianti di riciclo e al piano per la riduzione dei rifiuti e l'aumento della raccolta differenziata il termovalorizzatore è decisivo per il raggiungimento dell'autosufficienza impiantistica, il superamento delle discariche, l'abbattimento delle emissioni e il miglioramento della raccolta".