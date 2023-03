Banca Ifis, Intesa Sanpaolo alza target price e conferma Buy

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) -ha alzato a(da 19 euro) ilsu, gruppo attivo nello specialty finance e quotato su Euronext STAR Milan, confermando la. La revisione è arrivata a poche settimane di distanza da quando la banca ha comunicato i risultati del 2022 e migliorato la guidance per il 2023.Gli analisti hanno scritto in una nota che i risultati del quarto trimestre del 2022 sono stati "e consentono alla società di raggiungere l'obiettivo del piano aziendale 2023 con un anno di anticipo, nonostante oltre 20 milioni di euro una tantum negativi e significativi accantonamenti in eccesso (circa 70 punti base)".In merito all'aumento delladel 9% a 150 milioni di euro, Intesa Sanpaolo scrive che è "un" e quindi ha aumentato le stime sull'utile per azione (EPS) dell'11% sul 2023 e del 7% sul 2024.Intanto, migliora l'andamento di, che si attesta a. Il guadagno da inizio anno è superiore al 17%. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista a quota 15,68 e successiva a 15,81. Supporto a 15,55.